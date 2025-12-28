Лавров: европейские контингенты на Украине станут законной целью ВС РФ

Воинские контингенты "коалиции желающих" из Европы в случае их появления на Украине станут законной целью для российских вооруженных сил. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Амбиции [европейских политиков] буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко. Чем иначе объяснить продолжающиеся в Европе разговоры о направлении на Украину воинских контингентов в формате "коалиции желающих". Мы уже сто раз заявляли, что в таком случае они станут законной целью для наших вооруженных сил", - отметил министр.

В середине декабря лидеры ведущих стран Европы выступили с заявлением, в котором говорится, что гарантии безопасности для Киева должны предусматривать создание возглавляемых Европой "многонациональных сил для Украины". Министр обороны Великобритании Джон Хили затем сообщил, что страны - участницы "коалиции желающих" повысили уровень боеготовности своих войск в преддверии возможной отправки на Украину.