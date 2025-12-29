Силы ПВО сбили дроны ВСУ в четырех районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четырех районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"По оперативным данным, БПЛА уничтожены и подавлены в Ростове, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах", - написал он.

Также чиновник заявил, что, предварительно, никто не пострадал. Он добавил, что информация о последствиях на земле будет уточняться. Накануне вечером в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили над территориями российских регионов и акваторией Азовского моря 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

По данным ведомства, попытки атак были осуществлены в период с 20:00 по 23:00 мск. Как заявили в министерстве, над территорией Ростовской области сбили 10 дронов, над Краснодарским краем — четыре. Также семь беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря.