БПЛА уничтожены в четырех районах Ростовской области

По северу Ростовской области в четырёх районах были уничтожены и подавлены украинские беспилотники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, речь идёт о Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах.

«Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал глава региона в Telegram-канале.

Днём ранее мирная жительница Горловки пострадала при атаке дрона ВСУ.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо также рассказал, что российские войска в сутки уничтожают в регионе более 200—300 FPV-дронов и порядка 20 больших БПЛА самолётного типа.