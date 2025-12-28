Тайвань может стать пороховой бочкой из-за поставок оружия США

Тайвань может стать пороховой бочкой после того, как на остров продали американское оружие. Об этом РИА Новости заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Он отметил, что силы Тайваня пытаются нарастить военную мощь, продвигая сепаратистскую повестку.

© Газета.Ru

"Сепаратистские силы, растрачивая деньги налогоплательщиков на закупку оружия и даже рискуя превратить Тайвань в "пороховую бочку", — сказал он.

До этого МИД Китая объявил о санкциях против двадцати американских фирм, занимающихся оборонной деятельностью, в связи с поставками вооружения на Тайвань. Согласно опубликованной информации, ограничения вступают в силу с 26 декабря и касаются как самих организаций, так и десяти их руководителей.

Агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты продадут Тайваню оружие на $11 млрд. В пакет поставок войдут реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS стоимостью до $4,05 млрд, а также самоходные гаубицы общей стоимостью около $4 млрд.