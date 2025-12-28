На ЗАЭС рассказали о постоянных угрозах с украинской стороны

Сотрудникам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) регулярно поступают угрозы расправой с украинской стороны, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сотрудникам постоянно поступают угрозы. «На них оказывают моральное давление. Угрожают поквитаться, когда, по мнению Вооруженных сил Украины (ВСУ), они придут сюда в город и станция перейдет под их контроль», — подчеркнул он.

Черничук добавил, что несмотря на постоянное психологическое давление, со временем персонал станции стал реагировать на угрозы спокойно.

Ранее директор станции рассказал, что обстановка на ЗАЭС контролируемая, несмотря на периодические обстрелы со стороны ВСУ.