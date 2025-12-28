Российские военнослужащие в зоне спецоперации выявили крупное скопление подразделений ВСУ и нанесли по нему превентивный удар, сорвав планы противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, старший сержант Владислав Болотов, действуя в составе разведывательного подразделения, целый день наблюдал за противником на одном из участков боевого соприкосновения. Вместе с группой он выдвинулся в указанный район, где в лесном массиве были зафиксированы голоса и движение.

В ходе наблюдения российские бойцы обнаружили большое скопление живой силы ВСУ и тяжелое орудие. Болотов принял решение оставаться на месте и продолжать разведку.

«Наблюдая за противником до поздней ночи, Владислав Болотов сумел узнать информацию о дальнейшем направлении противника и самое главное – куда он собирается нанести удар», – отметили в Минобороны.

После получения данных сержант организовал отход группы и доложил командованию в пункте временной дислокации. На основании переданной информации по выявленным целям был нанесен удар.

«Благодаря смелым действиям и профессионализму старшего сержанта Владислава Болотова российским войскам удалось застать противника врасплох и уничтожить его, тем самым не позволив ему первому нанести удар по позициям российских войск», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что ранее подразделения ВСУ оставили позиции в районе Лимана в Харьковской области. По имеющимся данным, отход произошёл несмотря на наличие у украинских сил средств и возможностей для удержания обороны. В результате позиции были оставлены без продолжительного сопротивления.