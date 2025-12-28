В Харьковской области была уничтожена группа латиноамериканских наемников из подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хартия». Об этом сообщает РИА Новости.

«В Харьковской области уничтожена группа наемников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины "Хартия"», — рассказал источник в российских силовых структурах.

По его словам, батальон латиноамериканских наемников из состава «Хартии» был сформирован с приходом на должность комбрига Даниэля Китоне, кубинского происхождения.

Ранее большие потери ВСУ привели к тому, что украинское командование начало переводить солдат иностранного легиона в штурмовики. По словам источника в российских силовых структурах, именно из-за этого сейчас начало появляться большое количество сообщений о ликвидации наемников.