Как развивается ситуация в зоне СВО

Российская армия освободила Гуляйполе и Димитров. Об этих и других успехах ВС РФ доложили президенту Владимиру Путину в ходе совещания на одном из пунктов управления объединённой группировкой войск. Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что за двое суток в районе Купянска были отражены пять контратак противника. Российская армия успешно продвигается на всех ключевых направлениях в зоне СВО, в чём ей помогают в том числе новейшие артиллерийские системы.

В субботу, 27 декабря, стало известно об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Об успехах российской армии президенту Владимиру Путину доложили в ходе совещания на одном из пунктов управления объединённой группировкой войск.

«Что касается Димитрова, это серьёзный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Гуляйполе — второй по величине город Запорожской области, и после его освобождения открываются хорошие перспективы для развития наступления», — заявил президент.

В свою очередь, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.

Кроме того, Владимиру Путину доложили об освобождении ещё ряда населённых пунктов, в том числе Родинского, Степногорска и Артёмовки. В настоящий момент, как отметил Валерий Герасимов, Южная группировка войск ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска, а более половины городской застройки в Константиновке находится под контролем российских войск.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Купянск находится под контролем российских подразделений, которые отражают атаки ВСУ.

«На Купянском направлении подразделения 6-й армии отражают контратаки противника, пытающегося прорваться к городу Купянску. Идёт уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника, — рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма. — В течение двух суток в районе Купянска отражены пять контратак противника в районах населённых пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. Все контратаки отражены, утраты территории не допущено».

Он также отметил, что за сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» были уничтожены свыше 200 боевиков ВСУ и 24 единицы военной техники, в том числе западного производства.

Новые рубежи

В ежедневной сводке российского военного ведомства отмечается дальнейшее продвижение ВС РФ в зоне проведения СВО. Так, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

В результате ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 14 автомобилей, три станции РЭБ и два склада материальных средств.

Между тем подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи. В ходе боёв в ДНР противник потерял до 115 боевиков, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение ВСУ в районах н. п. Артёмовка, Торецкое, Димитров, Гришино, Белицкое, Родинское, Новый Донбасс (ДНР), Новопавловка и Ивановка (Днепропетровская область).

Потери противника составили более 440 человек, боевая бронированная машина, два автомобиля и два артиллерийских орудия иностранного производства.

Подразделения группировки войск «Восток», в свою очередь, продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях.

На этом направлении за сутки ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два — западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада материальных средств.

В это время подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах н. п. Орехов, Новоандреевка (Запорожская область) и Отрадокаменка (Херсонская область). В результате ВС РФ уничтожили до 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Артиллерийская поддержка

В продвижении российских войск и уничтожении ключевых укреплений ВСУ бойцам помогают высокоточные 152-мм САУ «Мальва». Так, расчёт самоходной артиллерийской установки «Мальва» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил боевую технику и укрытия с живой силой ВСУ в Харьковской области.

Как отмечают в Минобороны России, «Мальва» предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

Колёсная база обеспечивает артустановке высокую мобильность и более быстрое время развёртывания, а также отличается повышенной надёжностью и меньшей стоимостью эксплуатации.

«Гаубица имеет возможность реализовывать режим стрельбы «одновременный огневой налёт» (когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели). Комплекс бортового оборудования облегчает экипажу, состоящему из пяти человек, подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнём», — отмечают в МО.

Орудие обладает высокой скорострельностью — семь выстрелов в минуту, а боекомплект включает в себя 30 снарядов.

Освобождение Косовцево

В Минобороны России также поделились подробностями освобождения н. п. Косовцево в Запорожской области. О взятии под контроль этого населённого пункта стало известно 26 декабря.

Как подчеркнули в военном ведомстве, гвардейцы 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии, продвинувшись до 4 км в глубину и до 6 км по фронту, установили контроль над населённым пунктом и прилегающей территорией общей площадью более 23 кв. км.

По словам бойцов, успех операции обеспечили эффект неожиданности и грамотное использование погодных условий: туман, дождь и ветер помогли выполнить поставленную задачу.

«Занятие Косовцево позволило сформировать плацдарм для дальнейших наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» в направлении населённого пункта Терноватое», — отметили в Минобороны России.

Напомним, в период с 20 по 26 декабря российская армия освободила Высокое в Сумской области, Вильчу и Прилипку в Харьковской области, Светлое и Свято-Покровское в ДНР, Андреевку в Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево в Запорожской области.

По данным МО РФ, за указанный период потери противника составили почти 10 тыс. боевиков, а с учётом данных от 27 декабря ВСУ потеряли более 11 тыс. солдат за восемь дней.