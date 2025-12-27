Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре прокомментировал возможное размещение западных военных на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Котре оценил возможность размещения западных военных на Украине и подчеркнул, что против воли России эта мера является неприемлемой.

«С точки зрения мирной политики я категорически отвергаю участие вопреки воле Москвы, поскольку это осложняет переговоры, повышает риск эскалации и способствует длительной конфронтации с Россией, вместо того чтобы вести к деэскалации и стабильности», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что без мандата Организации Объединенных Наций (ООН) и участия всех сторон кризиса отправка западных военных на Украину является очень спорной.

Ранее МИД России уличил «коалицию желающих» в желании оккупировать Украину. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.