Остатки солдат ВСУ сдались в плен в Димитрове

Несколько остававшихся в Димитрове групп военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским солдатам, понимая безвыходность своего положения. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

© Lenta.ru

«В условиях полного окружения и отказа украинского военного командования эвакуировать своих солдат из Димитрова остатки украинских сил вышли на связь с бойцами группировки "Центр" ВС РФ и сдались», — говорится в сообщении.

Уточняется, что солдаты ВСУ организованно сложили оружие и вышли из укрытий к российским военнослужащим, после чего сдались в плен.

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике и Гуляйполе в Запорожской области.