Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России города Гуляйполе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что Гуляйполе полностью освобожден от украинских сил. Он заверил, что жители города и его история находятся под защитой российских военных.

«В Гуляйполе был укрепленный оборонительный пункт противника, откуда шла корректировка ударов по нашим мирным населенным пунктам, атаки на социальные и инфраструктурные объекты», — написал глава региона.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя. Кроме того, было заявлено о взятии под контроль населенных пунктов Артемовка и Родинское в Донецкой народной республике.