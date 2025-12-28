Военнослужащие группировки войск «Днепр» освободили Степногорск Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

© Минобороны РФ

— Подразделения группировки войск «Днепр» активными действиями освободили населенный пункт Степногорск Запорожской области, — говорится в Telegram-канале МО РФ.

Город Гуляйполе освободили к вечеру пятницы. Об этом сообщил командир 57-й бригады полковник Вячеслав Веденин в рамках визита президента России Владимира Путина в один из командных пунктов объединенной группировки войск.

Вместе с тем Путину доложили об освобождении сразу пяти населенных пунктов: Родинское и Артемовка в Донецкой Народной Республике, Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка в Харьковской области.

Глава государства в рамках своего визита в командный пункт заявил, что с учетом темпов наступления заинтересованность Москвы в выводе Вооруженных сил Украины с занимаемых территорий сводится к нулю.

В пятницу Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области. За два дня до этого российская армия освободила населенный пункт Заречное в Запорожской области.