Путин заявил о "сведении к нулю" интереса России к выводу ВСУ из Донбасса

Российское наступление на Донбассе идет такими темпами, что "сводит к нулю" заинтересованность РФ в выводе украинских формирований с этих территорий, заявил Владимир Путин.

"Вооруженные силы Российской Федерации уверенно удерживают инициативу, продолжают выполнение задач специальной военной операции на всей линии боевого соприкосновения", – сказал Путин во время посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск.

Президент напомнил, что именно Киев начал боевые действия еще в 2014 году, а Москва пытается их закончить. Но если Украина не захочет решить дело мирным путем, то РФ решит все стоящие перед ней задачи вооруженным путем.

Ранее Путину доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили Степногорск в Запорожской области. Также подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ освободили населенные пункты Артемовка и Родинское в ДНР.