Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре осудил размещение сил Запада на Украине против воли России. Его слова приводит РИА Новости.

Котре счел эскалацией отправку сил Запада на Украину без согласия Москвы. По его словам, такой шаг осложнит дальнейшие переговоры и поспособствует длительной конфронтации с Россией.

Более того, продолжил немецкий политик, даже с точки зрения международного права размещение иностранных войск на Украине без мандата ООН и вовлечения всех сторон конфликта является спорным. В заключение государственный деятель добавил, что отправка западных сил в одностороннем порядке еще больше ужесточит позиции сторон.

Ранее председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет призвал Германию установить диалог с Россией. То же самое, убежден он, должна сделать и Франция.