Герасимов: в Константиновке продолжаются уличные бои

В Константиновке в ДНР продолжаются уличные бои, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину в ходе посещения главой государства одного из командных пунктов объединённой группировки войск.

«Продолжаются уличные бои в Константиновке, под нашим контролем находится более половины городской застройки», — сказал он.

Путин заявил, что бойцы ВС России наращивают давление на ВСУ.

Президенту России доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области, а также Димитрова и Артёмовки в ДНР.