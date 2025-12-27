Войскам европейских стран нечего делать на территории Украины, но в случае отправки им стоит сразу захватить с собой белый флаг. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Я предлагаю им, в целях экономии бюджета, сразу захватить с собой белый флаг», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Великобритания, Франция, Германия и Турция выразили готовность разместить свои миротворческие контингенты на Украине после завершения конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что европейские военные, если их направят на Украину в качестве миротворцев, будут рассматриваться Москвой как законная цель.