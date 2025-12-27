Кремль: Путин утром посетил один из пунктов управления войск СВО

Президент России Владимир Путин утром посетил один из пунктов управления войск СВО. Об этом заявили в Кремле.

«Сегодня рано утром на одном из пунктов управления Объединённой группировкой войск (сил) Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин провёл совещание», — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что характер и методы ведения боевых действий в ходе СВО постоянно меняются.

Он также отмечал, что армия России уверенно удерживает инициативу в зоне проведения СВО.