Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) раскрыл цели Москвы в ходе спецоперации на 2026 год. Его слова приводит издание УНИАН.

По словам Буданова, цели ВС РФ прописаны в их военном планировании. Так, они хотят получить полный контроль над ДНР, продвинуться в Днепропетровской области и продолжить операции в Херсонской и Запорожской областях, пояснил он.

Россия эти цели никогда не скрывала, продолжил глава ГУР. Кроме того, утверждает он, Москва собирается увеличить размеры санитарных зон вдоль границы.

«В принципе, задача 2026 года — это Донбасс и Запорожская область», — заключил Буданов.

Ранее социологический опрос SOCIS показал, что Кирилл Буданов может составить конкуренцию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на выборах. Еще одним фаворитом гонки оказался посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.