«Окно возможностей»: Буданов* раскрыл дату окончания конфликта

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов) сделал неожиданное признание касательно сроков возможного завершения конфликта. Главный украинский разведчик обозначил февраль как критическое «окно возможностей» для подписания мирного соглашения. По словам главы спецслужбы, это не политическая интуиция, а результат холодного анализа совокупности факторов — от военной усталости до климатических условий.

© gur.gov.ua

«В феврале будет окно для достижения мирного соглашения. Почему в феврале? Потому что расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины. Для того, чтобы чего-то достичь. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего», — заявил Буданов* в интервью телеканалу «Общественное».

При этом начальник ГУР признал, что территориальный вопрос остается «основным», и именно в нем позиции сторон на данном этапе кардинально расходятся.

Российский удар возмездия вызвал шок в НАТО

Владимир Зеленский готовится к решающим переговорам с президентом США Дональдом Трампом, которые намечены на воскресенье. А сегодня из Канады он по телефону обсудит ситуацию с европейскими лидерами.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.