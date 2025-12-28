Раскрыты потери ВСУ в боях у Купянска

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает резервы к Купянску Харьковской области. Его слова приводит ТАСС.

Марочко уточнил, что в боях у Купянска ВСУ теряют элитные подразделения нацгвардии и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины..

«По поступающей информации, Киев бросает в Купянск все возможные резервы, в том числе элитные подразделения национальной гвардии и ГУР Украины. И это как раз говорит об отчаянных попытках военно-политического руководства Украины вернуть контроль над городом, не считаясь с потерями даже в элитных подразделениях», — подчеркнул он.

Ранее 27 декабря сообщалось, что ВСУ за сутки трижды попытались прорваться в Купянск. Все атаки были отражены российскими военными.