Польша запустит производство ракет для РСЗО Homar-K по соглашению с Южной Кореей

Польша наладит производство ракет для южнокорейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo, которые в польской версии получили название Homar-K. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

© Wikipedia

По его словам, соответствующее соглашение будет подписано в Варшаве.

Документ предусматривает сотрудничество польской оборонной промышленности и южнокорейской.

«В понедельник после полудня в Варшаве состоится подписание соглашения о сотрудничестве между WB Electronics и Hanwha Aerospace Co. Ltd. Это знаменует начало строительства в Польше завода по производству ракет для РСЗО Homar-K», — написал министр в соцсети X.

