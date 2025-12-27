Польша запустит производство ракет для РСЗО Homar-K по соглашению с Южной Кореей
Польша наладит производство ракет для южнокорейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo, которые в польской версии получили название Homar-K. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, соответствующее соглашение будет подписано в Варшаве.
Документ предусматривает сотрудничество польской оборонной промышленности и южнокорейской.
Ранее в Министерстве обороны Литвы заявили об официальном выходе страны из Оттавской конвенции по противопехотным минам.
Также сообщалось, что в Белоруссии определили районы боевого патрулирования ракетного комплекса «Орешник».