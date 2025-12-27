Над регионами России за два часа сбили еще 83 украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили за два часа над регионами РФ еще 83 украинских беспилотника самолетного типа, включая 18 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.

"27 декабря с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 48 - над территорией Брянской области, 23 - над Московским регионом, в том числе 18 БПЛА, летевших на Москву, девять - над территорией Калужской области и по одному - над территориями Курской, Рязанской и Смоленской областей", - сказали в министерстве.