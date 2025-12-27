Почти 40 БПЛА атаковали один регион России за два часа

Газета.Ru

Российские средства ПВО за два часа уничтожили над одним регионом 36 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

© Global look

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 13:00 до 15:00. Их ликвидировали в Брянской области.

До этого в Волоконовском округе Белгородской области пострадал мужчина после того, как беспилотник сбросил взрывное устройство над селом Коновалово. Он получил слепые осколочные ранения лица, шеи и ноги и баротравму .

