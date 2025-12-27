Стало известно о переходе большей части Гуляйполя под контроль ВС РФ

Большая часть Гуляйполя в Запорожской области перешла под контроль Российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный осведомитель».

В посте приводятся скриншоты карты, из которых следует, что большая часть Гуляйполя уже контролируется российскими военными.

Также Telegram-каналу стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило в город подразделения 425-го полка «Скала» для стабилизации ситуации. Отмечается, что пока их прибытие лишь подтвердило присутствие российских военных на западных окраинах населенного пункта.

26 декабря сообщалось, что российские бойцы заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе. Украинские командиры сбежали оттуда, в спешке оставив ноутбуки, средства связи, оперативные карты и секретные материалы.