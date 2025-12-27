«Нас могут атаковать»: Вучич экстренно запускает завод боевых дронов

Президент Сербии Александар Вучич сделал заявление о том, что на фоне критического роста глобальных угроз Белград в экстренном порядке наращивает запасы дронов-камикадзе и уже в конце марта запускает масштабный завод по производству высокотехнологичных БПЛА.

«Я чрезвычайно обеспокоен ситуацией в мире, напряженность повсюду, не говоря уже о новостях последних дней о российско-украинском конфликте и все более серьезных подготовках к возможному противостоянию между Россией и Европой. Учитывая окружение, мы не можем исключать возможность атаки на Сербию и ее народ. Мы должны быть бдительными, сильными и не допустить, чтобы нас застали врасплох», — заявил Вучич в ходе церемонии закладки нового военного комплекса.

Глава государства пообещал, что вскоре Сербия будет обладать многоуровневой системой ПВО, сравнимой по мощи лишь с арсеналами ведущих мировых держав, передает ТАСС.

Напомним, что ранее власти Сербии приняли решение вернуть обязательную военную службу сроком на 75 дней.