Все атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся прорваться к Купянску, отражены, утраты территории не допущено. Ситуацию в городе прокомментировали журналистам в субботу, 27 декабря, в Министерстве обороны, которое приводит в своем Telegram-канале заявление начальника пресс-центра группировки войск «Запад».

«В течение двух суток в районе Купянска отражены пять контратак противника в районах населенных пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. Все контратаки отражены, утраты территории не допущено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время идет уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника.

В Минобороны России заявили о полном контроле над Купянском

В то же время, ВС России, составленные четырьмя различными российскими аналитическими проектами. Согласно всем им большая часть города не контролируется российскими военными.

Ранее в российском Минобороны заявили, что Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». По данным военного ведомства, за двое суток в районе города отражены пять контратак украинских сил около населенных пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка, в результате которых уничтожено пять единиц техники, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и бронеавтомобиль «Пантера», а также ликвидировано более 20 солдат противника.