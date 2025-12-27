В Минобороны России заявили о полном контроле над Купянском

Город в Харьковской области занимают бойцы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад». Ведомство публикует видео с бойцами, рассказывающими о ситуации в населённом пункте.

В частности, командир роты 1427-го мотострелкового полка с позывным «Уран» сообщил, что находится на улице 1-го Мая со своими бойцами, они продолжают уничтожать «мелкие шайки противника» в зданиях и подвалах.

ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины

В пресс-центре группировки «Запад» сообщили, что за двое суток российские войска отразили пять контратак ВСУ в районе Купянска. Украинские подразделения пытались устроить прорыв в районах населённых пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. Ведётся уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника, добавили в Минобороны.