ВСУ дважды за сутки пытались прорваться в Купянск

Российские военные за сутки дважды отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны в своем Telegram-канале.

В сообщении Минобороны уточняется, что формирования 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ пытались прорвать оборону в районе населенных пунктов Подолы и Нечволодовка Харьковской области. Отмечается, что целью обеих атак был прорыв в Купянск.

По данным Минобороны, атаки отразили силами подразделений 6-й армии группировки войск «Запад». В ходе боев уничтожены до 15 боевиков и танк Т-64.

Ранее Министерство обороны заявило о сохранении контроля над Купянском. При этом ВСУ предпринимает активные попытки контратаки. 27 декабря сообщалось о трех попытках ВСУ прорваться в Купянск.