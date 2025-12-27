Владимир Зеленский в Telegram потребовал от партнёров Украины поставить новые системы ПВО Киеву после ударов.

© Global look

«Поставки средств ПВО должны быть достаточными и своевременными», — указал глава киевского режима.

Ранее Зеленский призвал власти Соединённых Штатов и европейских стран ответить «действительно сильными шагами» на действия России после ударов по Киеву.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что почти треть города осталась без теплоснабжения.

Также сообщалось, что метро Киева частично обесточено.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что около 600 тыс. абонентов в Киеве и области остались без света.

В Минобороны России неоднократно подчёркивали, что армия России наносит удары по объектам ВСУ, предприятиям ВПК Украины и связанным с ними энергообъектам в ответ на террористические действия Киева.