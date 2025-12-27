Основатель РДК* Капустин уничтожен на Запорожском направлении

На Запорожском направлении уничтожен основатель организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, *признана террористической и запрещена в России) Денис Капустин (внесен в перечень экстремистов и террористов).

© Соцсети

Об этом сообщило само формирование, передает ТАСС.

Капустин ранее был заочно приговорен российским судом к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и совершение ряда других преступлений.

Ранее студентка Полина Костикова (внесена в перечень террористов и экстремистов в России) призналась в вербовке россиян в РДК.

В ноябре священника, изгнанного из Новороссийской епархии РПЦ, задержали по подозрению в вербовке прихожан и членов казачьих общин в РДК.