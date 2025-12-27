В случае, если перемирие между Украиной и Россией состоится, в этот момент войска обеих сторон конфликта должны остановиться на актуальной линии боевого соприкосновения (БС). Такой единственный возможный вариант для прекращения огня озвучил замкомандира третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram-канале.

«Я не вижу других возможных вариантов остановки боевых действий, кроме как по той полосе, где будут стоять войска на момент перемирия», — сказал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

Жорин отметил, что украинским властям нельзя отдавать свои земли другим государствам, даже те, которые временно заняты противником. Кроме того, военнослужащий полагает, что перемирие будет недолгим, а Киеву придется готовиться к дальнейшим событиям.

Ранее профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский собирается обмануть американского лидера Дональда Трампа, прикрываясь выборами в республике ради перемирия. По его мнению, Киев не заинтересован в мирном разрешении конфликта и хочет затянуть мирный процесс.