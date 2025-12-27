По подсчётам ТАСС, общее число военнослужащих ВСУ, дезертировавших или ушедших в самовольные отлучки в 2025 году, превышает 200 тысяч человек, что составляет примерно четверть от общей численности украинской армии.

С января по октябрь этот показатель достиг более 176 тысяч случаев, а с учётом тенденции роста может составить от 214 до 230 тысяч за год. Правоохранительные органы Украины перестали публиковать официальные данные после октября, когда был зафиксирован рекорд — около 19,6 тысяч дезертиров за месяц.

Украинцы дезертируют бригадами. Российский контингент в зоне СВО уже превысил численность ВСУ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что ежемесячно украинскую армию покидают до 30 тысяч человек, что косвенно подтверждается и отдельными заявлениями представителей Киева.

Общая численность ВСУ, по официальным данным, оценивается примерно в 800 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что добровольцы ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ.