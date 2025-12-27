Российский боец рассказал о заминированных ВСУ телефонах

Российские военнослужащие в ходе боев в Косовцево Запорожской области выявили телефоны, заминированные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир взвода группировки войск Восток с позывным Самурай в беседе с РИА Новости.

«В таких ситуациях (при обнаружении) телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо», — рассказал Самурай.

Российский военный назвал способ опознания бойцов ВСУ

Ранее в Селидове Донецкой народной республике (ДНР) силовики обнаружили заминированный схрон украинских военных. Внутри тайника лежали пять болгарских гранатометов, три винтовки производства США, Германии и Чехии, два американских пулемета, 25 гранатометных выстрелов, три иностранные ручные гранаты, а также более двух тысяч патронов.