Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

В Киеве работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал он.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.

"Общественное": в Киеве были слышны взрывы

26 декабря глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко допустил вероятность нового удара по энергетической инфраструктуре в ближайшее время. По его наблюдениям, «с начала осени каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

