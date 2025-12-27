Гигантский огненный шар от взрыва ОДАБ-1500 показали на видео

Опубликованы кадры прилета на позицию ВСУ крупнокалиберной объемно-детонирующей авиабомбы ОДАБ-1500 УМПК.

Целью удара был опорный пункт противника, оборудованный в развалинах агрокомплекса.

Для поражения подобных объектов ОДАБ подходит идеально: распыленный в воздухе взрывчатый аэрозоль проникает во все укрытия и выжигает спрятавшийся там личный состав.

Объемный взрыв выжигает атмосферный кислород, вызывая резкий скачок давления - и выживших в адском огне ждет мучительная смерть от повреждений внутренних органов.

Наконец, мощная ударная волна сносит хлипкие постройки. В нашем случае распространение ударной волны хорошо видно благодаря высокой влажности воздуха - туманная полусфера стремительно разбегается от эпицентра, выбивая столбы пыли из зданий.