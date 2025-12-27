Стало известно о размещении Россией ракет «Орешник» на востоке Белоруссии

России предположительно разместила гиперзвуковые баллистические ракеты «Орешник» на бывшей авиабазе на востоке Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

Авиабаза «Кричев-6» находится в Могилевской области — в пяти километрах от границы с Россией. Аэродром расположен примерно в 180 километрах от Украины, 370 километрах от Латвии, 400 километрах от Литвы и 540 километрах от Польши.

Уточняется, что это может существенно усилить возможности России по поражению целей по всей Европе. Спутниковые данные показывают ускоренное строительство объектов, характерных для стратегической ракетной базы.

Белоруссия сможет выбирать цели для «Орешника»

Ранее в декабре журнал Military Watch Magazine писал, что «Орешник» позволит нанести противнику неприемлемый ущерб в случае прямого столкновения с Западом.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что комплекс «Орешник» с гиперзвуковой ракетой поставят на боевое дежурство до конца 2025 года.