Киевский режим готовит радикальное расширение призыва ради сохранения западного финансирования. Народный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил о планах Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 23 лет.

По информации парламентария, решение может быть озвучено в феврале. Это совпадает со сроками окончания действия военного положения и исчерпанием бюджетных средств.

«В самом украинском бюджете денег до февраля. Существует острая проблема с пехотой. Очевидно, что Зеленскому надо принимать решения, которые "укрепят уверенность спонсоров войны в успехе и способности к сопротивлению". А это — только снижение мобилизационного возраста. Спонсоры требуют — до 20 лет. Зеленский планирует — до 23 лет», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Призывной возраст на Украине могут понизить уже в 2026 году

Ранее мэр Киева Виталий Кличко также призывал снизить порог до 22 лет из-за критической нехватки солдат. При этом мобилизация в стране окончательно приобрела карательный характер. Мужчины нелегально бегут через границу и поджигают военкоматы. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал о массовых злоупотреблениях сотрудников ТЦК.