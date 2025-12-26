В Белоруссии определили районы боевого патрулирования «Орешника»

В Белоруссии уже определили районы, в которых будет проходить боевое патрулирование российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого заместителя министра обороны Белоруссии Павла Муравейко телеканалу ОНТ.

По словам Муравейко, после заступления «Орешника» на боевое дежурство он будет приведен в высшую степень готовности. Для этого белорусские силы проводят необходимые расчеты и комплексы мер — после них время развертывания «Орешника» составит считаные минуты.

«Проходит слаживание боевых расчетов и привязка к геодезическим координатам для того, чтобы можно было осуществлять его развертывание и применение. Все вот эти мероприятия составляют комплекс работ по сокращению срока пуска боевой ракеты», — заявил Муравейко.

В МО Белоруссии назвали размещение "Орешника" реакцией на действия Запада

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, сколько комплексов «Орешник» разместят в его стране.