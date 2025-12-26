Командир ВСУ рассказал о сдаче штаба батальона из-за паники
Украинские военные в Гуляйполе Запорожской области сдали штаб батальона 102-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) трем российским солдатам из-за паники.
Об этом рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов украинскому изданию «Общественное».
Ранее сообщалось, что в Гуляйполе после бегства украинских военных нашли служебный ноутбук, который принадлежит младшему лейтенанту ВСУ Станиславу Калинскому с ником «Ночной кошмар зеро».