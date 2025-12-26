Британия побила рекорд 40-летней давности по экспорту вооружений

В 2025 году Британия экспортировала оружие на рекордную сумму в более чем 20 млрд фунтов стерлингов. Это самый высокий уровень оборонного экспорта за 40-летний период, сообщает портал euraktiv.com.

Основные соглашения включают крупнейший в истории Британии экспорт военных кораблей Норвегии на сумму 10 млрд фунтов стерлингов. Предусматривается приобретение как минимум пяти фрегатов Type 26. Кроме того, заключена сделка с Турцией на поставку 20 самолетов Typhoon за 8 млрд фунтов.

Британцы дополнительно продадут Турции 12 транспортных самолетов C-130 стоимостью более 550 млн фунтов, а также поставят 18 транспортных машин Supacat вооруженным силам Чехии.

Эксперты отмечают, что Британия присоединилась к соглашению о контроле за оборонным экспортом наряду с Францией, Германией и Испанией, что является шагом, направленным на упрощение экспорта в страны-партнеры.