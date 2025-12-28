За ночь над регионами России уничтожены 25 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 25 украинских БПЛА.

Об этом заявили в Минобороны страны.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По данным ведомства, 12 БПЛА были уничтожены над территорией Самарской области, по три — над территориями Белгородской, Курской и Саратовской областей, по два — над территориями Волгоградской и Ростовской областей.

Днём ранее мирная жительница Горловки пострадала при атаке дрона ВСУ.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо также рассказал, что российские войска в сутки уничтожают в регионе более 200—300 FPV-дронов и порядка 20 больших БПЛА самолётного типа.