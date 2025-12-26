Во Франции дерзко высказались об отправке войск на Украину

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Европарламент за слова об отправке войск на Украину. Об этом он написал в социальной сети X.

В своем сообщении Филиппо прокомментировал заявление главы партии «Европейская народная партия» в Европарламенте Манфреда Вебера о том, что на Украину будут отправлены войска под флагами Евросоюза. По мнению Филиппо, это является «возмутительным» решением.

«Ну вот и все! Проевропейцы такие предсказуемые! <…> Это просто возмутительно! Очевидно, что это способ навязать людям идею о "европейской армии", что и является единственной реальной целью всей этой драмы против России!», — заявил он.

Филиппо также добавил, что французским силам «нечего делать на Украине».

Ранее депутат Европарламента Вебер призвал отправить европейских военных на Украину.