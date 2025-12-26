Путин рассказал об опыте, который получают ВС РФ на СВО
Президент России Владимир Путин рассказал о том, какой опыт получают Вооруженные силы России на СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Путина, на СВО российские силы получают «бесценный опыт». Он объяснил, что в ходе конфликта постоянно меняется характер и способы ведения боевых действий, что положительно сказывается на подготовке российских сил.
«В ходе специальной военной операции постоянно меняется характер, формы и способы ведения военных действий и получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса», — заявил он.