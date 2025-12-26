Появилось видео полета гиперзвуковой ракеты DF-27A

В социальных сетях появились видеокадры, снятые с разных точек во время испытаний новейшей китайской гиперзвуковой ракеты DF-27A. Как сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель", дальность этого средства поражения может достигать 8000 км, а максимальная скорость - 8,6 Маха, это где-то 10 535 километров в час.

Что же касается самого полета, то отмечается, что расстояние в 2100 километров было преодолено всего за двенадцать минут.

Считается, что при создании DF-27A были использованы наработки, полученные при проектировании баллистической ракеты средней дальности DF-26. Основное новшество - это применение планирующего боевого блока, способного разгоняться до гиперзвуковых скоростей.

Самоходная пусковая установка выполнена шестиосной, ее фотография в конце ноября текущего года была размещена в китайской социальной сети Weibo.