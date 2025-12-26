Путин заявил о кратном увеличении производства вооружения в России

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел совещание по госпрограмме вооружения.

Глава государства подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс работает стабильно, обеспечивая необходимой техникой Вооруженные силы РФ.

"По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно", - сообщил он.

Так, по его словам, производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза, производство БМП и БТР - в 3,7, военной авиационной техники - в 4,6, автомобильной - в 5,7, ракетного артиллерийского вооружения - в 9,6, техники связи и радиоэлектронной борьбы - в 12,5, средств индивидуальной бронезащиты - почти в 18 (17,9), средств поражения и боеприпасов - более чем в 22 раза.

Путин подчеркнул, что опыт СВО используется при формировании нового облика Вооруженных сил и ОПК.