В Совфеде высказались об отправке западных войск на Украину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что участие западных миротворческих сил в украинском конфликте невозможно. Об этом он рассказал в комментарии для News.ru.

Сенатор высказался в ответ на заявление советника украинского президента Михаила Подоляка, который говорил о готовности ряда стран, включая Францию и Германию, направить своих военных.

Джабаров отметил, что для миротворческой миссии необходимо согласие всех сторон конфликта, и Россия такой вариант не приемлет. По его словам, Подоляку «стоит перестать провоцировать общество» и втягивать европейцев в политику Киева.

Подоляк ранее заявлял об отсутствии у Украины средств на проведение выборов, поскольку бюджетные ресурсы направлены на другие приоритетные нужды.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана по украинскому конфликту, который Киев обсуждает с Вашингтоном. Первые три пункта подразумевают подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении между РФ и Украиной с мониторингом линии соприкосновения, а также гарантии безопасности.