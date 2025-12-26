«Ад в промзоне»: что начнется на СВО в середине января

Российское командование готовит масштабную операцию, которая должна поставить точку в освобождении Донбасса уже этой зимой. Военный обозреватель Виктор Баранец в беседе с News.ru раскрыл сценарий грядущих событий. По его данным, сразу после новогодних праздников фронт придет в движение.

Речь идет о начале активной фазы штурма Славянско-Краматорской агломерации. Киев превратил эти города в сплошной укрепрайон, а сейчас загоняет туда огромные резервы.

«Я думаю, что активная фаза боев за нее может начаться в середине января. Это может быть долго, потому что все зависит, во-первых, от количества личного состава, который туда перебрасывает Украина, и, во-вторых, от количества и качества боевой техники. В общем, предстоит генеральная битва на этом направлении в ходе СВО», — заявил полковник.

Эксперт предупреждает о сложности предстоящей операции. ВСУ используют мощные советские заводские здания с толстыми стенами как «бетонные крепости» и создают эшелонированную оборону. Однако для Москвы это сражение носит принципиальный политический характер. Победа здесь позволит выйти на административные границы республики и очистить те 15% территории, за которые до последнего цепляется Владимир Зеленский.