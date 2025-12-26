Чем для ВСУ обернется потеря Гуляйполя

Переход запорожского города Гуляйполе под контроль российских военных оголит фланги Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Ореховом. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, ВС России продолжают расширять зону контроля, а в самом Гуляйполе уже идут «активные бои в застройке».

«Потеря Гуляйполя оголит украинские фланги в районе Орехова, где расположен главный укрепрайон ВСУ в Запорожской области», - пояснил Александр Коц.

Ранее стало известно, что бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ взяли под контроль штаб 1-го батальона 102-й бригады территориальной обороны Украины в Гуляйполе.

При этом командный пункт был брошен в такой спешке, что на месте остались оперативные карты, штабной флаг, личные телефоны военнослужащих и носители секретной информации.