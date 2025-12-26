Стало известно о попытке атаки ВСУ на российский авиазавод

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать авиационный завод в Казани. Об этом сообщает Kazanfirst со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, попытка удара произошла 25 декабря около пяти часов утра. В атаке ВСУ задействовали дроны, однако их удалось ликвидировать при помощи систем радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны.

В результате произошедшего пострадавших нет, на месте падения обломков БПЛА работали сотрудники специальных служб.

Прошедшей ночью украинские войска атаковали Россию 77 дронами. Больше всего беспилотников — 34 — уничтожили над территорией Волгоградской области, еще 23 сбили над Ростовской. Помимо этого, БПЛА сбивали над Калужской, Белгородской и Воронежской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.