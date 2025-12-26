Украинские боевики хотят сдаться российским войскам, однако боятся огня в спину, а на Купянск гонят наемников под наркотиками. Что рассказали эксперты о ситуации в зоне СВО — в материале «Рамблера».

Боевики хотят сдаться под Сумами

Отряды спецбатальона «Шквал» ВСУ, который сейчас находится в Андреевке Сумской области, хочет сдать в плен ВС РФ, однако украинское командование запретило это делать под страхом смерти. Как сообщает aif.ru, об этом заявил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Он отметил, что у ВСУ много звучных названий подразделений — по мнению Киева, они должны мотивировать их бойцов к «решительным действиям.

«Но как бы ни называли горшок, он все равно в печь попадет. Поэтому то, что находящееся в Андреевке подразделение "Шквал" попало в окружение и хочет сдаться, не является единичным примером», — продолжил Липовой.

Липовой считает, что запрет командования ВСУ сдаваться еще раз подтверждает, что Киев готов бросать людей в «мясные штурмы» только ради того, чтобы ненадолго замедлить продвижение ВС РФ.

Заградотряды из националистов

Липовой добавил, что под Андреевку присланы бойцы из националистических формирований ВСУ, которые прославились своей жестокостью. Националисты не дают шансов выжить украинским военным, пресекая попытки отступления своих же соотечественников с помощью орудий или дронов.

Он констатировал, что шансов остаться в живых у украинцев, которые попадают на линию боевого соприкосновения, практически нет. Из-за этого они активно сопротивляются сотрудникам ТЦК в городах, чтобы не попадать в ВСУ.

«Запрещая сдаваться подразделениям в плен, Киев боится понести ответственность за свои преступления, о которых могут рассказать украинские военные», — заявил генерал-майор.

Наемники под наркотиками

В Купянске Харьковской области украинское командование бросает наемников под наркотиками для контратак. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.

«ВСУ действуют преимущественно мелкими штурмовыми группами при поддержке бронетехники. В этих группах присутствуют иностранные наемники, "латиносы", в первую очередь колумбийцы. По моим данным, колумбийцы идут в атаку только под наркотиками», — сказал он.

Алехин добавил, что украинское командование запретило местным жителям покидать Купянск, а командирам среднего звена приказали в случае ухудшения обстановки прикрываться мирными жителями.

Военный эксперт считает, что противник сделал основную ставку на Купянск, поскольку этот участок фронта непосредственно связан с ДНР, а именно с Дружковкой, Славянском и Краматорском. Через купянское направление противник снабжал местные группировки из тыловых районов Харьковской области.